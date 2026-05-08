«زايد للكتاب» تنظم مؤتمرات في جامعات إيطالية

احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسها، تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، مؤتمراً أكاديمياً في إيطاليا، تتواصل فعالياته على مدار خمسة أيام، في الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري، بالتعاون مع ثلاث جامعات عريقة، «ألما ماتر ستوديوروم» في بولونيا، وكا فوسكاري في البندقية، و«لورينتالي» في نابولي.

تستضيف كل واحدة من الجامعات الثلاث نسخة من المؤتمر الذي يحمل عنوان «الأصالة والسلطوية والوساطة: من الترجمة الكلاسيكية إلى الثقافات الأدبية المعاصرة والإنسانيات الرقمية»، ويسلط المشاركون أضواء البحث على تقاليد الترجمة الكلاسيكية، من أجل تقييمها في ضوء التطورات المعاصرة.