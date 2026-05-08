معرض للصور التاريخية في مطار زايد الدولي

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية معرضاً للصور التاريخية بمطار زايد الدولي في أبوظبي، احتفاء باليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات.

ويُجسّد المعرض الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أن لا نهضة بلا أمن، ولا تنمية من دون استقرار، فعمل على تأسيس قوات مسلحة موحّدة، قادرة على حماية مكتسبات الاتحاد وصون منجزاته.

واختير مطار زايد الدولي في أبوظبي مقراً لهذا الحدث الوطني، ليطلع المسافرون من مختلف دول العالم على صفحات مشرقة من تاريخ الإمارات.

ويستحضر المعرض الأهمية التاريخية ليوم السادس من مايو عام 1976، الذي شكّل علامة فارقة في مسيرة الاتحاد، حين تم توحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة.