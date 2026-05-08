انخفاض حاد في مياه أنهار النمسا

سجّل العديد من الأنهار في النمسا تراجعاً حاداً في منسوب وتدفقات المياه على مستوى ولايات عدة، بسبب استمرار موجة الجفاف وضعف معدلات هطول الأمطار، خلال شهرَي مارس وأبريل الماضيين.

وحذر بيان منظمة حماية الطبيعة النمساوية من تزامُن انخفاض منسوب المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأوكسجين في البحيرات والمجاري المائية، وتأثيرها بالسلب في النّظُم البيئية والتنوع البيولوجي وجودة المياه، وزيادة احتمال نفوق العديد من أنواع الأسماك في المناطق المتضررة، وحددت المنظمة البيئية أكثر الولايات النمساوية تضرراً من الجفاف، لافتة إلى تأثر الأنهار في ولايات «شتايرمارك»، و«النمسا العليا»، و«كارنتن»، و«النمسا السفلى»، و«بورغنلاند».

وكشفت أحدث البيانات عن انخفاض مستوى المياه بشكل حاد في نهر «مور» من 60 إلى 90%، بين شهرَي مارس وأبريل، وزيادة النسبة من 55 إلى 90% في حوض نهر «مارش»، خلال الفترة نفسها، كما شهدت مناطق تجمعات الأنهار في شرق النمسا ارتفاعاً حاداً في معدلات انخفاض المياه خلال شهر أبريل من 40 إلى نحو 75%.