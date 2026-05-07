نقل مضيفة طيران إلى مستشفى بأمستردام لمخالطتها أحد ضحايا فيروس هانتا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الخميس، أنه قد تم إيداع مضيفة طيران، كانت قد خالطت لفترة وجيزة أحد ضحايا تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "هونديوس"، في مستشفى بأمستردام.

وأوضحت الوزارة أن المضيفة تعاني من أعراض خفيفة، وقد تم عزلها عن باقي المرضى في المستشفى، حيث تخضع حالياً لاختبار فيروس هانتا.

وتوفي 3 أشخاص جراء تفشي الفيروس على متن السفينة السياحية الصغيرة، التي يقل عدد ركابها عن 150 شخصاً، والتي انطلقت من جنوب الأرجنتين في مطلع نيسان الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، إن الوضع الخاص بحادثة تفشي فيروس "هانتا"، لا يمكن مقارنته بجائحة "كوفيد".

وأكد خبراء أن نسخة الفيروس المرصود على متن السفينة، هو سلالة نادرة يمكن أن تنتقل بين البشر.

وقلل مسؤولون في قطاع الصحة من أهمية المخاوف من إمكانية انتشار اوسع نطاقاً للفيروس، الأقل تفشياً من كوفيد.

ووفق غيبريسوس فإن خطر تفشي فيروس "هانتا" على نطاق واسع "ضعيف".