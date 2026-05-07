البرازيل.. مقتل مؤثرة برصاص مسلح أمام أطفالها

في جريمة هزّت الشارع البرازيلي، قُتلت المؤثرة الشابة باميلا غيمارايس رميًا بالرصاص أمام منزلها، في مشهد صادم شاهده أطفالها الأربعة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توقفت سيارة أمام منزل الضحية في بلدة سيرتانوبوليس، قبل أن يناديها شخص مجهول. وعندما خرجت واقتربت من البوابة، حاولت العودة مسرعة بعدما أدركت هوية المهاجم، إلا أنه أطلق النار عليها من الخلف وأسقطها أرضًا.

ونُقلت باميلا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما لاذ المنفذ بالفرار ولا تزال الشرطة تواصل عمليات البحث لكشف تفاصيل الجريمة ودوافعها.

وكانت باميلا، البالغة من العمر 26 عامًا، تنشر محتوى عن الأزياء والحياة اليومية لمتابعيها على مواقع التواصل، حيث أثار خبر مقتلها موجة واسعة من الحزن والصدمة.