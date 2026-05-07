المشي حافياً في المنزل.. مفيد أم مضر؟

بين من يعتبره شعورًا بالراحة والحرية داخل المنزل، ومن يراه عادة قد تضر بصحة القدمين، يثير المشي حافيًا على الأرضيات الصلبة جدلًا متكررًا بين الناس. لكن خبراء في طب القدم والأمراض الجلدية يؤكدون أن لهذه العادة فوائد صحية حقيقية، مقابل بعض المخاطر التي تختلف باختلاف الحالة الصحية وطبيعة الأرضيات المستخدمة.

وبحسب مختصين، فإن المشي حافياً يعني ملامسة القدم للأرض مباشرة من دون أحذية أو حتى جوارب، وهو ما يمنح عضلات القدم فرصة للعمل بشكل طبيعي.

وقال اختصاصي طب القدم روبرت كونينيلو إن المشي حافياً داخل المنزل يساعد على تقوية العضلات الصغيرة في القدم، والتي تضعف تدريجياً مع التقدم في العمر وكثرة ارتداء الأحذية.

وأوضح أن تنشيط هذه العضلات يساهم في تحسين الحركة والتوازن والكفاءة الجسدية، مضيفاً أن كثيراً من مشكلات القدم ترتبط بضعف العضلات الطبيعية وعدم استخدامها بالشكل الصحيح.

من جهتها، أشارت اختصاصية الأمراض الجلدية هانا كوبلمان إلى أن المشي حافياً يسمح للجلد بالتنفس ويقلل تراكم الرطوبة، ما قد يساعد على الحد من بعض الالتهابات الفطرية مثل «قدم الرياضي».

وأضافت أن ملامسة الأرضيات المختلفة تمنح شعوراً مريحاً يشبه التدليك الطبيعي، وقد تساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالراحة.

في المقابل، حذر الخبراء من أن المشي حافياً على الأرضيات الصلبة أو غير النظيفة قد يسبب بعض المشكلات، مثل إجهاد القدم أو الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات سابقة في المفاصل أو القدمين.

كما قد يزيد المشي من خطر الانزلاق أو التعرض لجروح وإصابات نتيجة الدوس على أجسام حادة، إضافة إلى احتمالية التعرّض للبكتيريا أو الفطريات في البيئات الرطبة.

وأشار الأطباء إلى أن مرضى السكري وضعف الدورة الدموية يجب أن يكونوا أكثر حذراً، لأن أي إصابة بسيطة في القدم قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة.

وينصح الخبراء بارتداء أحذية مريحة أو داعمة عند الوقوف لفترات طويلة داخل المنزل، مثل أثناء الطهي أو الأعمال المنزلية، لتقليل الضغط على القدم والمفاصل.

كما يمكن للجوارب أن تشكل حلاً وسطاً، إذ توفر حماية خفيفة للقدم مع الحفاظ على قدر من الراحة، رغم أنها تقلل بعض فوائد المشي الحافي.

وفي المحصلة، يرى المختصون أن المشي حافياً داخل منزل نظيف وآمن قد يكون مفيداً لمعظم الأشخاص، شرط الاعتدال والانتباه للحالة الصحية وطبيعة الأرضيات.