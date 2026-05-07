10 أطفال مقابل سيارة.. مبادرة تركية تثير الجدل

في محاولة غير مألوفة لمواجهة تراجع معدلات الإنجاب، أعلنت بلدة تركية عن حزمة حوافز لافتة للأسر، تتضمن تقديم سيارة جديدة للعائلات التي تنجب عشرة أطفال، إلى جانب مكافآت مالية وفرص عمل للأسر الكبيرة.

وأطلقت بلدية «كومرو» التابعة لولاية أوردو شمال تركيا هذه المبادرة الجديدة، في ظل مخاوف متزايدة من انخفاض عدد المواليد وتراجع عدد سكان البلدة خلال السنوات الأخيرة.

وقال رئيس البلدية يوسف يالتشوفا إن الحوافز، التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من مايو الجاري، تشمل منح سيارة جديدة بالكامل لكل عائلة يصل عدد أطفالها إلى عشرة، من دون الكشف عن نوع السيارة.

كما تتضمن الخطة توفير فرصة عمل داخل البلدية لأحد أفراد الأسر التي لديها ثمانية أطفال، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية تبدأ من الطفل الثالث.

وبحسب وسائل إعلام تركية، تحصل العائلات على 50 ألف ليرة تركية عند إنجاب الطفل الثالث. و100 ألف ليرة للطفل الرابع. و150 ألف ليرة للطفل الخامس.

واشترطت البلدية للاستفادة من هذه الحوافز أن تكون الأسرة مقيمة في البلدة منذ عامين على الأقل، كما سيتم إيداع المكافآت المالية في حسابات مصرفية باسم الأمهات

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تركيا قلقًا متزايدًا من انخفاض معدلات الولادة، بعدما حذرت السلطات من أن استمرار تراجع المواليد قد يؤدي إلى تحوّل المجتمع تدريجيًا إلى مجتمع متقدم في السن خلال السنوات المقبلة.

وكانت الحكومة التركية قد أطلقت مؤخرًا برامج ومبادرات لتشجيع الزواج والإنجاب، في محاولة للحد من التراجع السكاني وتحفيز النمو الديموغرافي.