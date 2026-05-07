«رولينغ ستونز» تعرض مقتطفات من الألبوم الجديد

أعلنت فرقة الروك البريطانية «رولينغ ستونز» إطلاق ألبومها الجديد «فورين تونغز»، في 10 يوليو المقبل، وعرضت مقتطفات منه في فعالية عامة، أول من أمس، في نيويورك.

وقال ميك جاغر برفقة كيث ريتشاردز، الذي شاركه تأسيس «رولينغ ستونز» في لندن عام 1962، وروني وود الذي انضم إلى الفرقة عام 1975: «نعم، مازلنا نستمتع كثيراً».

وتحدث الموسيقيون البريطانيون الثلاثة بإيجاز عن أحدث أعمالهم خلال جلسة مع مقدم البرامج الحوارية والكوميدي كونان أوبراين، أمام صحافيين وضيوف تجمّعوا في مبنى مصرف تاريخي سابق في شمال بروكلين.