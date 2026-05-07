اكتشاف نوع منقرض من الكوالا بشفاه غير اعتيادية

رصد الباحثون في أستراليا نوعاً جديداً منقرضاً من حيوان الكوالا يحظى «بشفاه كبيرة ومتحركة»، وذلك بعد إعادة فحص حفريات في متحف بيرث.

وتوصّل فريق، بقيادة أمين قسم الثدييات في متحف ويسترن أستراليان، كيني ترافويلون، إلى أن الحفريات، التي طالما تم الافتراض أنها من ضمن النوع الحديث من الكوالا، تخص فعلياً نوعاً منفصلاً كان غير معروف سابقاً.

وتم التوصل للاكتشاف بعدما أعاد العلماء فحص جمجمة حفرية من كهف موندين، في نهر على بعد 300 كيلومتر جنوب بيرث.

وقال ترافويلون: «الحفرية تتسم بسمات لم نرها في الكوالا الحديثة، ما دفعنا لمزيد من التحقيقات».

وحلل الباحثون عشرات العظام من عينات أحفورية في مجموعة المتحف، وقارنوا الجماجم والأسنان والعظام بمؤخرة الجمجمة مع الهياكل العظمية للكوالا الحديثة من الساحل الشرقي بأستراليا، وتوصلوا إلى اختلافات واضحة بين بقايا العينات الغربية وما رصدوه في جنوب شرق البلاد.

وأضاف: «التجاويف العميقة في الوجنة تضمنت عضلة وجه كبير، ما يشير إلى أن الحيوان ربما كانت لديه شفاه كبيرة ومتحركة غير اعتيادية، من المحتمل لتحريك أوراق الكافور، أو ربما لتوسيع فتحتَي الأنف لتعزيز حاسة الشم واكتشاف الطعام من مسافات أبعد».