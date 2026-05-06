متحف زايد الوطني في قائمة «بري فرساي» لأجمل متاحف العالم لعام 2026

أدرجت جائزة «بري فرساي» متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، ضمن قائمة أجمل متاحف العالم لعام 2026، في إنجاز يعكس مكانته المتقدمة بين المتاحف العالمية.

وتُعد الجائزة واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجالي العمارة والتصميم، وتُمنح سنوياً في مقر منظمة اليونسكو في باريس. واختير متحف زايد الوطني ضمن سبع مؤسسات ثقافية فقط على مستوى العالم، ليكون المؤسسة الوحيدة من المنطقة التي تنال هذا التقدير، تقديراً لتميزه المعماري، وريادته في التصميم المستدام، ونهجه الابتكاري، ودوره المحوري في إثراء المشهد الثقافي محلياً وعالمياً.

يقع المتحف في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، وصممه المتحف اللورد "نورمان فوستر" من شركة فوستر وشركاه، وهو مهندس معماري حاصل على جائزة بريتزكر للعمارة. ويمتد المتحف على مساحة تتجاوز 56 ألف متر مربع، ويعلو مبناه خمسة أبراج فولاذية على شكل جناح الصقر أثناء التحليق، في احتفالية رمزية بالصقارة التي تمثل جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي الإماراتي. ويصل ارتفاع أعلى برج من الأبراج الخمسة إلى 123 متراً، ما يجعله أعلى بنية معمارية في المنطقة الثقافية. وتتضمن الأبراج أنظمة بيئية متقدمة لتشكل مداخن حرارية لتنظيم تدفق الهواء طبيعياً، بينما يمثل السطحُ المتدرّج لكتلة المبنى تضاريس دولة الإمارات، ويعزل المبنى عن الحرارة الخارجية.

ويحيط بمبنى المتحف «حديقة المسار» التي تضم نباتات محلية وأنظمة الري التقليدية المعروفة بالأفلاج. وتستعرض صالات العرض الدائمة داخل المتحف تاريخاً يمتد لأكثر من 300,000 عام من الوجود البشري على أرض الدولة، بدءاً من أقدم الشواهد الأثرية وصولاً إلى قيام الاتحاد.

ويحتفي متحف زايد الوطني بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستلهماً من رؤيته وقيمه الراسخة التزاماً متواصلاً بصون الهوية الوطنية وتعزيزها للأجيال المقبلة.

وتشمل قائمة عام 2026 متحف العلوم والتكنولوجيا في شنجن، الصين، ومتحف شيولي للعطور في غوانغتشو، الصين، ومتحف مون تاكاناوا في طوكيو، اليابان، ومتحف لوست شتيتي في شيدوفا، ليتوانيا، ومتحف وسام الشرف الوطني في أرلينغتون، الولايات المتحدة، ومركز الحضارة الإسلامية في طشقند، أوزبكستان.

ومن المتاحف السبعة المدرجة ضمن قائمة أجمل متاحف العالم لعام 2026، ستفوز ثلاثة متاحف بتميز إضافي من جائزة «بري فرساي» ضمن فئات الجائزة العالمية، والتصميم الداخلي، والتصميم الخارجي.