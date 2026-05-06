توقيف صبي في الـ12 بتهمة خطرة في هونغ كونغ

ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على فتى يبلغ من العمر 12 عاماً بتهمة محاولة صنع متفجرات، وذلك عقب بلاغ من شخص حول مقاطع فيديو نشرها الصبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحركت الشرطة بعد تلقيها بلاغاً حول مقاطع فيديو تُظهر تجربة كيميائية، ادعى فيها الشخص أنه يصنع قنبلة، وألمح إلى أنه قد صنعها بالفعل بنجاح.

وبعد التحقيق، ألقت عناصر من وحدة مكافحة الجريمة الإقليمية في شرق كولون القبض على الطالب في تسونغ كوان للاشتباه في محاولته صنع متفجرات.

ونقلت صحيفة «ستاندارد» عن القائم بأعمال رئيس المفتشين، تشوي تينغ كوونغ، تأكيده أن دوافع الصبي، والمواد الخام التي استخدمها، وما إذا كان هناك متورطون آخرون، كلها محاور أساسية في التحقيق الجاري.

وأكد أن محاولة صنع مثل هذه المواد جريمة بالغة الخطورة، بغض النظر عن قوة الانفجار الناتجة.

وعرضت الشرطة لقطات من الفيديو، تُظهر أن التجربة جرت أسفل جسر، بجوار منطقة جلوس عامة.

وقال تشوي: «لحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار مادية. لو خرجت التجربة عن السيطرة، لكانت العواقب وخيمة».