منها الموز والزبادي المنكّهة.. لا تتناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

تكون المعدة بعد النوم فارغة، ويتغير مستوى الغلوكوز والإنزيمات، لذلك يكون الجسم في هذا الوقت حساسا جدا.

ووفقا للخبراء، تهيج الأحماض بطانة المعدة الفارغة أكثر، ويمتص السكر بسرعة أكبر، كما أن تأثير القهوة لا يقتصر على المعدة فقط، بل على الهرمونات أيضا. ونتيجة لذلك، بدلا من الشعور بالنشاط، قد يعاني الشخص من حرقة المعدة، أو جوع مفاجئ خلال ساعة، أو تقلبات في الطاقة - من النشاط المفرط إلى الإرهاق.

1 - الحمضيات:

يحتوي البرتقال والليمون والجريب فروت على أحماض عضوية، وخاصة حمض الستريك وحمض الأسكوربيك. وعندما تكون المعدة فارغة، تكون طبقة المخاط الواقية أرق مما هي عليه بعد تناول الطعام. أي تتلامس الأحماض مباشرة مع بطانة المعدة، وتهيجها.

2 - القهوة:

تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك حتى قبل دخول الطعام إلى المعدة. وهذا جزء من استجابة الجسم الطبيعية. أي أن القهوة تعتبر إشارة لبدء عملية الهضم. ولكن في حال عدم وجود طعام، يبدأ الحمض بمهاجمة بطانة المعدة. كما تؤثر القهوة على هرمون الكورتيزول، الذي يساعد ارتفاع مستواه على الاستيقاظ ويحفز القلق وقد يسبب رعشة اليدين وتسارع ضربات القلب.

3 - الحلويات والمعجنات، الكعك، والبسكويت، وعصائد الإفطار المحلاة:

هي كربوهيدرات سريعة المفعول، وتصل إلى مجرى الدم على الفور تقريبا على شكل غلوكوز. يستجيب الجسم بإفراز الأنسولين لخفض مستوى السكر في الدم. وتكمن المشكلة في ارتفاع مستوى السكر المفاجئ، الذي بعد فترة وجيزة، ينخفض ​​عن مستواه الطبيعي، ويشعر الشخص بالضعف والنعاس والجوع. وتبدأ حلقة مفرغة، وتعود الرغبة في تناول شيء حلو.

4 - المشروبات الغازية:

تهيج المشروبات الغازية المعدة لسببين. أولا، يتسبب ثاني أكسيد الكربون في تمدد جدران المعدة، ما يؤدي إلى الانتفاخ. ثانيا، تحتوي انواعها المحلاة على كمية كبيرة من السكر أو الشراب المحلى، التي يمتصها الجسم بسرعة. ويزداد هذا التأثير على معدة فارغة. وحتى المياه المعدنية الغازية قد تسبب عدم الراحة عند شربها صباحا. لذلك من الأفضل شرب ماء اعتيادي بدرجة حرارة الغرفة.

5 - الزبادي المنكه والمحلى:

يرتبط الزبادي عادة بوجبة فطور خفيفة وصحية، ولكن تكمن المشكلة في أن مستوى الحموضة في المعدة الفارغة، يكون مرتفعا، ولا تستطيع بعض البكتيريا النافعة البقاء على قيد الحياة. أي يتلاشى الهدف الرئيسي للمنتج، وهو دعم البكتيريا النافعة في المعدة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يكون الزبادي المحلى غنيا بالسكر، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الغلوكوز في الدم. لذلك يفضل تناول الزبادي بعد تناول الوجبة الرئيسية، او مع المكسرات والبذور.

6 - الموز:

يختار البعض الموز غالبا كوجبة فطور سريعة، لكنه ليس الخيار الأمثل على معدة فارغة. لأنه غني بالكربوهيدرات البسيطة التي ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة.كما يحتوي الموز على المغنيسيوم. عند تناوله فجأة على معدة فارغة، قد يؤثر على توازن الكالسيوم، ما قد يسبب شعورا بالضعف أو النعاس الخفيف. ولكن بإضافة مصدر للبروتين أو الدهون إلى الموز، كالمكسرات أو الزبادي الخالي من السكر، يصبح التأثير أخف ويدوم الشعور بالشبع لفترة أطول.