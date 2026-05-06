أمل جديد لإنقاذ الأرواح من المرض الخبيث.. نظام ذكي يكشف مبكراً عن سرطان البنكرياس

من المتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس ثاني سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، ويعود ذلك جزئياً إلى أن 85% من الحالات لا تُشخص إلا بعد انتشار المرض.

ولكن بفضل نموذج ذكاء اصطناعي سمي بـREDMOD مُطور حديثاً من قِبل باحثين في مايو كلينك ومركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، قد يتغير هذا الوضع قريباً.

وقالت مجلة Gut التي نشرت الدراسة إنه تم اختبار النظام الجديد على صور الأشعة المقطعية لأشخاص شُخصت إصابتهم لاحقاً بسرطان البنكرياس. ففي نحو ثلاثة أرباع الحالات، نجح REDMOD في رصد الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان البنكرياس قبل التشخيص بنحو 16 شهراً. وهذا يُعادل ضعف معدل الكشف تقريباً لدى الأخصائيين الذين راجعوا الصور دون مساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي بعض الصور، حدد REDMOD أنماطاً نسيجية مشبوهة قبل التشخيص بأكثر من عامين، ويعتقد الفريق أنه قادر على رصد السرطان قبل التشخيص بثلاث سنوات.

ويقول أجيت غوينكا، أخصائي الأشعة والطب النووي في مايو كلينك: «لطالما كان أكبر عائق أمام إنقاذ الأرواح من سرطان البنكرياس هو عجزنا عن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة القابلة للشفاء».

ويضيف: «يستطيع هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي الآن تحديد بصمة السرطان من خلال فحص البنكرياس السليم ظاهرياً، وبدقة عالية على مر الزمن وفي مختلف البيئات السريرية».

واستخدم الباحثون 969 صورة مقطعية محوسبة للبنكرياس كبيانات تدريبية لنظام REDMOD، لكي يتمكن من رصد العلامات الدقيقة للسرطان في مراحله المبكرة.

وبدلاً من البحث عن ورم واضح، يبحث النموذج عن أنماط إشعاعية، وهي عبارة عن اضطرابات في نسيج وبنية الأنسجة، غالباً ما تكون طفيفة جداً بحيث لا تستطيع العين المجردة رصدها.

وبعد عملية التدريب، خضع نظام REDMOD للاختبار على مجموعة مختلفة من صور الأشعة المقطعية: 63 صورة لأشخاص أُصيبوا بالسرطان لاحقاً، ولكنهم خضعوا للفحص قبل التشخيص، و430 صورة لأشخاص أصحاء كعينة ضابطة.

ومن بين الصور الـ63، صنّف النظام 46 صورة بشكل صحيح على أنها مشبوهة، بنسبة 73% أي ما يقارب 3 من كل 4. وكانت جميع هذه الصور قد صُنّفت سابقاً على أنها سليمة من قبل أخصائيي الأشعة.

وذكر مؤلفو الدراسة في ورقتهم البحثية المنشورة: «هذه الخصائص تؤهله للتحقق المستقبلي في مجموعات عالية الخطورة، وهي خطوة ضرورية نحو تغيير النموذج من التشخيص المتأخر للأعراض إلى التدخل الاستباقي قبل ظهور الأعراض».