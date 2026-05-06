ديمي مور تنضم إلى لجنة تحكيم «كان السينمائي»

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، انضمام الممثلة الأميركية، ديمي مور، إلى لجنة تحكيم النسخة الـ79.

ويُعدّ المهرجان العريق، الذي يقام على الريفييرا الفرنسية، من أبرز الأحداث السينمائية السنوية في العالم، ويُقدّم عدداً من الجوائز من بينها السعفة الذهبية لأفضل فيلم، التي تمنحها لجنة تحكيم من تسعة أعضاء، وسيضفي انضمام مور (63 عاماً)، والمخرجة الصينية كلوي تشاو، التي حصد فيلماها «نومانلاند» و«هامنيت» سلسلة جوائز عالمية، مزيداً من البريق على لجنة التحكيم، التي تضم أيضاً الممثل الأميركي، إيزاك دي بانكولي، الذي سيشارك في الجزء الثالث من سلسلة أفلام «ديون»، وكما أُعلن سابقاً، سيترأس لجنة التحكيم المخرج الكوري الجنوبي، بارك تشان ووك، صاحب فيلم «أولدبوي»، أما أعضاء لجنة التحكيم الآخرون فهم الممثلة الأيرلندية - الإثيوبية روث نيغا، والمخرجة البلجيكية لورا واندل، والمخرج التشيلي دييغو سيسبيس، وكاتب السيناريو الأيرلندي بول لافيرتي، والممثل السويدي ستيلان سكارسغارد.