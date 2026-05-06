«حقيبة اللوفر أبوظبي» بلمسات من البندقية

كشف متحف اللوفر أبوظبي وعلامة «ديلالونا» عن شراكة جديدة تتمثّل في «حقيبة اللوفر أبوظبي»، التي لا تُعدّ مجرد حقيبة بل تُمثّل عملاً إبداعياً يحمل قصته الفريدة، إذ صُمِّمت لتكون امتداداً لسردية المتحف التي تشكّلت عبر التاريخ، والمهارة الحِرَفية، والحوار المستمر بين مدينة البندقية والعالم العربي، حسب بيان صدر عن المتحف أمس.

وأضاف المتحف: «تتجلى قيمة هذا العمل في طريقة صناعته، إذ تتطلب كل حقيبة أكثر من 150 ساعة من العمل، وتُنفّذ باستخدام تقنيات تقليدية في صناعة الجلود تعود إلى قرن مضى في البندقية، ويمنح هذا المستوى من المهارة الحِرَفية كل حقيبة حضورها وأصالتها، فكل تفصيل يعكس مستوى رفيعاً من الدقة، واتساقاً في الأداء، واحتراماً للتصميم، بما ينسجم تماماً مع قِيَم المتحف».

وتستمد «حقيبة اللوفر أبوظبي» إلهامها من لغة الهندسة المعمارية العربية، لاسيما قبة المتحف، بداية من الألوان الرمادية الهادئة، وصولاً إلى هندستها المعمارية المميّزة، وشعاع النور المتناثر من خلالها، حيث تُشكّل مرجعاً بصرياً أساسياً يتناغم مع الأشكال الهندسية التي تتميّز بها علامة «ديلالونا» والمستوحاة من الهندسة المعمارية لمدينة البندقية.

وسيُكشف عن تفاصيل هذا التعاون خلال بينالي البندقية، في فعالية «بالاتسينا فورتوني + تشاهان».