في الـ 53.. كاميرون دياز تستقبل طفلها الثالث

أعلنت الممثلة الأميركية كاميرون دياز (53 عاماً)، وزوجها الموسيقي بنجي مادن (47 عاماً)، ولادة طفلهما الثالث.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مادن كتب على صفحته في موقع «إنستغرام»: «أنا وكاميرون سعيدان، ونشعر بالامتنان للإعلان عن ولادة طفلنا الثالث ناوتاس مادن».

وكان مادن وكاميرون تزوجا عام 2015، ولديهما ابنة تُدعى راديكس وُلِدت في ديسمبر 2019، وابن يُدعى كاردينال وُلِد في مارس 2024، ووُلِد الاثنان من خلال أم بديلة، يشار إلى أن آخر أفلام كاميرون دياز هو فيلم الأكشن والكوميديا «العودة إلى الميدان»، الذي عُرض في يناير 2025، بمشاركة النجم جيمي فوكس.