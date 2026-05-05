ماكرون يغني La Boheme في أرمينيا (فيديو)

انتشر مقطع مصور في الساعات الأخيرة يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤديا أغنية La Boheme الشهيرة للمغني الفرنسي الأرمني الراحل شارل أزنافور، وذلك أثناء زيارته أرمينيا، فيما رافقه رئيس الوزراء الأرميني على الدرامز.

📰 ✨ DÉCRYPTAGE

- MACRON chante "La Bohème".

- PACHINIAN l'accompagne à la batterie : un duo inattendu sur la scène internationale. (source : presse) pic.twitter.com/sMu6ScAazm — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) May 4, 2026

وقد حدث ذلك بعد مغادرة الصحافيين مأدبة العشاء الرسمية. ويظهر الرئيس الفرنسي، ممسكا الميكروفون، جالسا أمام البيانو، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي مديرة إذاعة "فرانس إنفو" العامة أغنيس فاهراميان التي كانت ضيفة في مأدبة العشاء الرسمية في يريفان.

وأدى ماكرون "لا بوهيم"، الأغنية الشهيرة التي أصدرها المغني الفرنسي الأرمني شارل أزنافور سنة 1965.

ويتحدر شارل أزنافور الذي توفي عام 2018 عن 94 عاما، من مهاجرين أرمنيين استقرا في فرنسا.

رافق الرئيس إيمانويل ماكرون على آلة الدرامز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المعروف بأنه يعزف هذه الآلة ضمن فرقة لموسيقى الجاز والبوب.

كما عزف الرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان مقطوعة "أوراق الخريف" (Les Feuilles Mortes) للمغني الفرنسي إيف مونتان.

وكان إيمانويل ماكرون، المولع بالموسيقى الفرنسية الشعبية، قد غنى "لا بوهيم" في حفل عشاء بقصر الإليزيه عام 2023.