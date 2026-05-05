عامل توصيل يقفز فوق سيارة بورش فزعاً من كلاب صاحبها ويتسبب بأضرار.. بماذا حكمت المحكمة؟

أصدرت محكمة ألمانية مؤخراً حكماً يقضي بعدم إلزام سائق توصيل قفز على سيارة بورش كايين بعد أن فزع من كلاب، بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحادث.

ونقل موقع «إنكوايرر» عن بيان لمحكمة ميونيخ الجزئية، أن كلبين من فصيلة الدلماسي وكلباً هجيناً خرجت من باب المنزل الذي كان السائق يوصل إليه طلبية، ما دفع الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى الصعود على غطاء محرك سيارة البورش المركونة في الخارج.

وأفاد المشتكي بأن الحادث، الذي وقع في سبتمبر 2024 في فرايزينغ شمال ميونيخ، تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 2700 يورو (نحو 3170 دولاراً أميركياً) تمثلت في خدوش وانبعاجات في غطاء محرك السيارة.

ووصلت القضية إلى المحكمة بعد أن رفض سائق التوصيل وصاحب عمله تغطية تكاليف الإصلاح. وحكمت المحكمة لصالح المشتكى عليه، مشيرةً إلى أنه لم يكن من المؤكد ما إذا كانت الأضرار ناجمة عن فزع السائق، ولاحظت أن صور الأضرار التُقطت على ما يبدو بعد أشهر عدة من الحادث.

وأضافت المحكمة أن المشتكي كان عليه أيضاً السيطرة على كلابه، ومعرفة أن سائق التوصيل سيصل إلى المنزل.

وفيما جادل مالك السيارة وشاهد عيان بأن الكلاب كانت على بُعد ثلاثة إلى أربعة أمتار من السائق، ولم تكن عدوانية، إلا أن المحكمة رأت أن هذا لا يُعفي الرجل من واجبه في السيطرة على حيواناته الأليفة.

وخلصت المحكمة إلى أن نباح الكلاب وركضها نحو السائق كان كافياً لإثارة رد فعل الهروب لديه، وبالتالي قفزه على السيارة.