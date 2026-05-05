إيلون ماسك يدفع 1.5 مليون دولار لتسوية قضية الاستحواذ على تويتر

من المقرر أن ينهي الملياردير الأميركي إيلون ماسك دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن مشترياته من أسهم منصة تويتر خلال عملية الاستحواذ عليها، مقابل تسوية بقيمة 1.5 مليون دولار.

واتفق ماسك والهيئة على قيمة التسوية في اتفاق تم الكشف عنه يوم الاثنين، على أن يُعرض لاحقا على القاضي المختص للموافقة.

وتمثل الغرامة جزءا بسيطا من 150 مليون دولار قالت الهيئة إن ماسك وفرها نتيجة مخالفة قواعد الإفصاح.

وتتهم الدعوى، التي رفعت في مطلع عام 2025، ماسك بعدم الإفصاح في الوقت المناسب عن تجاوز حصته في تويتر نسبة 5% أثناء شرائه للأسهم عام 2022، ما سمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل، بحسب الهيئة.

وخلصت الهيئة إلى أن التأخر في الإفصاح مكنه من تحقيق مكاسب تجاوزت 150 مليون دولار، بينما تكبد المساهمون الذين باعوا أسهمهم خلال تلك الفترة خسائر مالية.

وكانت الهيئة قد طالبت في البداية بإلزام ماسك بإعادة المبلغ بالكامل ودفع غرامة إضافية، بينما قال محاموه إن عرض تسوية سابق وصل إلى 200 مليون دولار.

كما فشل ماسك في فبراير في محاولة لإسقاط الدعوى، إذ رفضت القاضية سباركل سوكنانان طلبه، معتبرة أنه لا توجد أسباب كافية لإسقاط القضية.

وبدأ ماسك شراء أسهم تويتر في أوائل 2022، وأشارت الدعوى إلى أنه تجاوز نسبة 5% في 14 مارس 2022، وكان يتوجب عليه الإفصاح خلال 10 أيام، لكنه لم يعلن ذلك إلا في 4 أبريل، أي بعد 11 يوما من المهلة القانونية، كاشفا حينها أنه يمتلك 9% من الأسهم، ما أدى إلى ارتفاع سهم تويتر بنسبة 27%.

وأنفق ماسك نحو 44 مليار دولار على شراء منصة تويتر، وهي الصفقة التي أُنجزت في أكتوبر 2022.

وقام ببيع أسهم في شركة تسلا، شركة السيارات الكهربائية التي يرأسها، لتمويل الجزء الأكبر من الصفقة.

كما حصل ماسك على قروض بنحو 12 مليار دولار.