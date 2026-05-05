انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين يودي بحياة 21

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم، أن 21 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 61 ‌آخرون في انفجار بمصنع ألعاب ‌نارية بمقاطعة هونان، ما ‌دفع الرئيس ‌شي جين بينغ ‌إلى المطالبة بإجراء تحقيق ​شامل.

وأفاد ‌تلفزيون ​الصين المركزي ⁠ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ​بأن ⁠الانفجار وقع ⁠في مدينة تشانغشا أمس ⁠الاثنين.

وقالت شينخوا إن شي وجه أيضا السلطات بتعزيز إجراءات فحص المخاطر والسيطرة ‌عليها في القطاعات الحيوية ​وتحسين إدارة السلامة العامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.