صندوق الوطن يواصل الاستثمار في المحتوى الهادف

أكد صندوق الوطن استمراره في دعم المشروعات الإبداعية، التي تُسهم في إبراز الهوية الوطنية بأساليب معاصرة ومؤثرة، وتعكس روح المجتمع وقِيَمه، من خلال التفاصيل الصغيرة التي تُشكّل جوهر الهوية.

وضمن مبادراته، دعم الصندوق إطلاق «بودكاست الهنوف»، و«بودكاست نبض الهوية»، اللذين يشكّلان منصة ثقافية مبتكرة تُعنى بالحوار المعرفي والفكري حول الهوية الوطنية وثقافتها المتجذّرة.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن رؤية الصندوق تقوم على دعم المبادرات التي تُعزّز الهوية الوطنية، وتُبرز القيم الإماراتية الأصيلة، مشيراً إلى أن «بودكاست الهنوف» يمثّل نموذجاً متقدماً لهذا التوجه، لما يُقدّمه من حوارات معمقة مع رموز الفكر والثقافة والفن في الإمارات، وأضاف أن «البودكاست» يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الهوية، من خلال تسليط الضوء على الموروث الثقافي والفني الإماراتي، وتوثيق تجارب القيادات الفكرية والإبداعية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الهوية في المجتمع. كما يسعى إلى تقديم محتوى ثقافي جذاب يجمع بين الفائدة والمتعة، ويُحفّز المتلقي على التفكير والتفاعل، بما يُسهم في نشر الوعي الثقافي وتعميق المعرفة بتاريخ الإمارات وتحولاتها الحضارية.

وشدد القرقاوي على أن دعم الصندوق هذه النوعية من المشروعات الإعلامية والفكرية، يأتي انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في المحتوى الثقافي والإعلامي الهادف، باعتباره من أهم أدوات تعزيز الهوية وبناء الوعي المجتمعي، لاسيما لدى فئة الشباب.

ويضم «بودكاست الهنوف»، الذي تقدّمه الشاعرة الهنوف محمد، 15 حلقة، تراوح مدة كل منها بين 30 و45 دقيقة، ويستضيف نخبة من الرموز الفكرية والثقافية والفنية.

أما «نبض الهوية»، الذي تُقدّمه إشراق مبارك، فيقدّم محتوى هادفاً يسعى في كل حلقة إلى الاقتراب من مفهوم الهوية الوطنية بعمق، من خلال مواقف يومية بسيطة قد تمر سريعاً، لكنها تحمل في جوهرها دلالات عميقة عن الانتماء والوعي والاعتزاز بالهوية.