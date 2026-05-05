«متلازمة دكتور غوغل» تهدد من هم تحت الـ 35 عاماً

انتشر، أخيراً، مصطلح «متلازمة دكتور غوغل»، الذي يعني الوسواس المرضي الإلكتروني، وهو خوف غير مبرر من الأمراض الجسدية الخطرة، أو اهتمام مفرط بها بناءً على تصفح الإنترنت، وفق مدير قسم الطب النفسي والعلاج النفسي في مستشفى كارلسروه بألمانيا، الدكتور هايكو جراف، مشيراً إلى أن الوسواس المرضي الإلكتروني يُصيب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وهي فئة تستخدم الإنترنت أكثر من كبار السن.

كما أن الذين يعانون مستويات عالية من القلق العام، أو الذين يجدون صعوبة في التعامل مع حالات عدم اليقين، أكثر عُرضة للإصابة بالوسواس المرضي الإلكتروني.

وأضاف الدكتور جراف أن 40% على الأقل من المحتوى الصحي على الإنترنت غير موثق أو حتى خاطئ، وينطبق هذا بشكل خاص على أمراض السرطان، وفقاً لتقييم منهجي لعشرات الدراسات.

وتُمثّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، إشكالية أيضاً، لأنها قد تعتمد على محتوى الإنترنت غير المُصفّى، الذي يحتوي على معلومات لا أساس لها.