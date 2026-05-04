بسبب حجمه وبهذا المبلغ.. مؤسس «آمازون» يعرض يخته الفاخر للبيع

كشفت تقارير صحافية أن رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة «آمازون»، جيف بيزوس، يدرس عرض يخته الشراعي الفاخر «Koru» للبيع مقابل نحو 500 مليون دولار، في خطوة لافتة تعيد تسليط الضوء على واحدة من أبرز ممتلكاته البحرية.

ويُعد اليخت، الذي يبلغ طوله نحو «127 متراً»، أكبر يخت شراعي في العالم وفقاً لمجلة «Boat International»، ما يجعله تحفة هندسية نادرة في عالم اليخوت الفاخرة. غير أن حجمه الضخم، بحسب تقارير صحفية بينها «نيويورك تايم»، يفرض تحديات تشغيلية ولوجستية، إذ يصعب رسوه في عدد من المراسي الخاصة، خصوصاً في مناطق مثل فلوريدا.

وذكرت التقارير أن قرار البيع المحتمل يأتي في ظل صعوبات تتعلق بإدارة اليخت وتشغيله، نظراً لضخامته وتعقيد متطلباته التقنية، مشيرة إلى أن العملية تتم بهدوء بعيداً عن الأضواء الإعلامية المعتادة.

وفي سياق متصل، كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن بيزوس اشترى في مارس الماضي أراضي في منطقة تُعرف باسم «ملاذ المليارديرات» في فلوريدا، بقيمة تقارب 339 مليون دولار، في واحدة من أكبر صفقات العقارات الفاخرة في الولاية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقارير مالية، من بينها ما نشرته وكالة «Bloomberg»، إلى استمرار نمو ثروات كبار الأثرياء عالمياً، حيث سجلت ثروات أغنى 500 شخص في العالم ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الأخيرة.

وبين عالم اليخوت الفاخرة والعقارات الاستثنائية، تعكس هذه التحركات نمط حياة النخبة الاقتصادية العالمية، حيث تتحول الممتلكات الضخمة أحياناً من رموز رفاهية إلى أصول يُعاد تقييمها وفق اعتبارات تشغيلية واستثمارية معقدة.