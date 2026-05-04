صاحبة سيارة «تسلا» تشغل نظام القيادة الآلية وتنام على الطريق السريع.. المشوار ينتهي بمفاجأة

أوقفت الشرطة الأميركية امرأة شغلت نظام القيادة الآلية في سيارتها، ونامت تحت تأثير الكحول بعد أن تركت السيارة تقود نفسها.

ووفقاً لدورية الطرق السريعة في فلوريدا، فإن المرأة كانت تحت تأثير الكحول، شغلت نظام القيادة الآلية لسيارتها من طراز «تسلا»، معتقدةً أنه سيُوصلها إلى منزلها بسلام.

وحسب الشرطي كين واتسون، كانت كيمبرلي براون، البالغة من العمر 37 عاماً، في سيارتها على الطريق السريع I-75 نحو الساعة الثانية صباحاً، وهي تحت تأثير الكحول، مُفترضةً أن سيارة «تسلا» ستُوصلها إلى منزلها بسلام. وقال واتسون: «كان هذا في غاية الخطورة».

وقال أليستر ويفر، رئيس تحرير موقع Edmunds.com المتخصص في السيارات: «توجد في الواقع أجهزة مراقبة داخل السيارة تتأكد من انتباه السائق إلى الطريق، وستُنبّهه في البداية، ثم تُوقف السيارة والنظام تلقائياً إذا لم يكن السائق مُنتبهاً».

وعندما توقفت براون عن الاستجابة لتنبيهات السيارة، توقفت المركبة في المسار الأوسط من الطريق السريع.

وأضاف واتسون: «كان من المفترض ألا تقود السيارة، وللأسف كانت تحت تأثير الكحول»، مشيراً إلى أن الحادثة تُبرز أهمية اليقظة التامة قبل القيادة، والتخطيط المسبق بدلاً من الاعتماد على أنظمة القيادة الآلية.