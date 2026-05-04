قطر.. "التربية" تعتمد التوقيت الصيفي لدوام المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر اعتماد التوقيت الصيفي لدوام المدارس الحكومية، وذلك اعتبارًا من 3 مايو وحتى 3 يونيو 2026، بهدف تهيئة بيئة تعليمية متوازنة تراعي الظروف المُناخية خلال الفترة الأخيرة من العام الأكاديمي.

وأوضحت الوزارةُ أنَّ اليوم الدراسي سيبدأ عند الساعة 7:00 صباحًا لجميع المراحل، على أن ينتهي عند الساعة 12:00 ظهرًا لرياض الأطفال، و12:30 للمرحلة الابتدائية، و12:45 للمرحلتين الإعدادية والثانوية في معظم أيام الأسبوع، مع التأكيد على عدم إجراء أي تغيير في أنصبة الحصص الدراسية، بما يضمنُ استمرارية الخطة التعليمية المُعتمدة.