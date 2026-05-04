شاي "بوير".. خيار طبيعي لدعم توازن الأمعاء

يُعتبر شاي "بوير" من أشهر أنواع الشاي الصيني، ويتميّز بطريقة تخميره الخاصة ونكهته الغنية التي تتحسّن مع مرور الوقت.

وأظهرت دراسة علمية حديثة أن أحد المكونات الرئيسية في شاي "بوير" المخمر يحسن صحة الأمعاء ويحميها من الالتهابات.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن مادة " الثيابرونين" التي تتشكل أثناء تخمير شاي "بوير" معروفة بخصائصها المفيدة للصحة، لذا قرروا معرفة فوائدها على صحة الأمعاء تحديدا، وفي تجارب أجروها على فئران مخبرية مصابة بالتهاب القولون التقرحي، أدى استخدام هذه المادة إلى تقليل تلف الأمعاء، وانخفاض فقدان الوزن، وتحسين الصحة العامة للحيوانات المخبرية، كما عززت المادة عمل الخلايا المسؤولة عن إنتاج المخاط الواقي الذي يغطي جدران الأمعاء ويمنع اختراق البكتيريا الضارة.

كما أظهرت الدراسة أن "الثيابرونين" يؤثر على تركيبة الميكروبات المعوية، ويعزز تكاثر البكتيريا "النافعة" في الأمعاء ويكبح نمو الكائنات الدقيقة المرتبطة بالالتهاب، ما يساعد على استعادة توازن البيئة المعوية ودعم الوظائف الطبيعية للجهاز الهضمي.

ويعتقد الباحثون أن تأثير "الثيابرونين" يرتبط بآليات جزيئية مسؤولة عن حماية الغشاء المخاطي للأمعاء، مشيرين إلى أنه قد يكون مكونا واعدا للتغذية الوظيفية.

ومن بين أنواع الشاي المفيدة للصحة أيضا شاي الرويبوس المخمر، والذي أظهرت التجارب أن له خصائص مضادة للبكتيريا، لاحتوائه على مادة "البوليفينول"، وهي مركبات معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة وتساعد الجسم في التعامل مع الالتهابات والعدوى البكتيرية.