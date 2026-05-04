دراسة: بشرتك تتنفس.. 5 أيام بلا مكياج تقلل السموم

في حين تجد كثير من النساء صعوبة في الاستغناء عن المكياج كجزء من روتينهن اليومي، كشفت دراسة حديثة أن التوقف عنه لمدة خمسة أيام فقط قد يساهم في خفض نسبة السموم في الجسم بنسبة تصل إلى 39%، ما يسلّط الضوء على تأثير هذه المنتجات على الصحة والبشرة.

وأكد علماء فرنسيون أن تغييراً بسيطاً في الروتين اليومي يمكن أن ينعكس سريعاً على صحة الجسم، بعد أن أظهرت دراسة حديثة أن تقليل استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لمدة 5 أيام فقط يؤدي إلى انخفاض واضح في مستويات مواد كيميائية ضارة داخل الجسم.

الدراسة، التي قادها معهد الصحة والبحوث الطبية الفرنسي "Inserm" بالتعاون مع جامعة غرونوبل-ألب والمركز الوطني للبحث العلمي CNRS، ونُشرت في مجلة "إنفايرومنت إنترناشيونال"، تابعت نحو 100 طالب من مدينة غرونوبل تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

وأظهرت النتائج أن مستوى مادة البيسفينول A (BPA) في البول انخفض بنسبة 39%، بينما تراجع الميثيل بارابين بنسبة 30% خلال فترة الامتناع الجزئي عن استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة المعتادة.

كما رصد الباحثون انخفاضاً إضافياً بنسبة 22% في مؤشرات التعرض للفثالات، وهي مواد ترتبط غالباً بالعطور الصناعية، إضافة إلى تراجع في مركبات بارابين أخرى.

وأوضحت الباحثة ساندرا هيرنانديز خيمينيز أن المشاركين استبدلوا منتجاتهم اليومية مثل الصابون ومعجون الأسنان ومزيل العرق ببدائل خالية من بعض المركبات الكيميائية مثل الفثالات والبارابين ومشتقات الغلايكول، ما أدى إلى هذا الانخفاض السريع في الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المواد تُعد من المشتبه بها في التأثير على الجهاز الهرموني، وقد ترتبط بمشكلات في الخصوبة والنمو في بعض الحالات، بينما يُصنّف البيسفينول A في الاتحاد الأوروبي كمادة "ذات خطورة عالية" ومُعطِّلة للغدد الصماء.

كما لفت Inserm إلى أن وجود هذه المادة في مستحضرات التجميل لا يعود دائماً إلى استخدامها بشكل مباشر، بل قد ينتج عن تلوث في التصنيع أو من عبوات التغليف.

وختمت الدراسة بالتأكيد على أن تعميم مثل هذه التغييرات البسيطة قد يحمل أثراً صحياً واقتصادياً واسعاً، بما في ذلك تقليل بعض حالات الأمراض المرتبطة بالتعرض الكيميائي.