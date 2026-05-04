شاكيرا تُغنّي وسط مليونَي شخص مجاناً

أحيت النجمة الكولومبية شاكيرا حفلاً موسيقياً مجانياً على شاطئ كوباكابانا، في ريو دي جانيرو، مساء أول من أمس، في حدث قال عنه رئيس بلدية المدينة، إنه جذب مليونَي شخص إلى أحد أشهر الشواطئ في العالم.

وجاء العرض في أعقاب عروض مماثلة قدّمتها النجمتان مادونا في 2024، وليدي غاغا العام الماضي، وحضرتها أيضاً حشود غفيرة، وبالنسبة لشاكيرا يُعدّ هذا جزءاً من جولتها العالمية «النساء لا يبكين» التي سُميت على اسم ألبومها لعام 2024.

وتحدّثت شاكيرا بحنين عن زيارتها الأولى للبرازيل قبل نحو ثلاثة عقود، وقالت لجمهورها بعدما صعدت على خشبة المسرح: «وصلت إلى هنا عندما كنت في الـ18 من عمري، حيث كنت وقتها أحلم بالغناء لكم.. والآن انظروا إلى ما أنا عليه الآن.. إن الحياة ساحرة».

وخصصت النجمة المحبوبة وقتاً للاحتفاء بصمود المرأة خلال الحفل، حيث قالت: «نحن النساء في كل مرة نسقط فيها نقوم بحكمة أكبر».