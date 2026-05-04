جلسة من زمن الطيبين

ما أجمل «اللمة الطيبة»، وسوالف صحبة العمر، والأسرة الواحدة، خصوصاً حينما تكون الجلسة في قلب دبي القديمة، وتحديداً في ظلال حي الفهيدي التاريخي، حينما يهب نسيم ساعة المغرب، وتنزل ستارة المساء بهدوء على دفعات، لينطلق السمر وحديث الذكريات، واستعادة حكايات الأجداد، وماضي المكان الذي شهد الكثير ومرت عليه محطات متعددة، وتغيرات كبيرة، لكن يظل الحي العريق محتفظاً بجوهره الأصيل، وروحه الجميلة التي تشبه هذه الجلسة.