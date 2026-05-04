«رولينغ ستونز»: انتظروا الألبوم الجديد

أكدت فرقة الروك البريطانية الشهيرة «رولينغ ستونز»، الاسم الذي سيحمله ألبومها الموسيقي المقبل، وهو «ألسن أجنبية»، وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، بأن الإعلان عن اسم الألبوم الجديد يأتي بعد أشهر من الجدل والتشويق الذي أثارته الفرقة، من خلال إطلاق لوحات إعلانية ومنشورات غامضة، ما أثار شائعات بشأن إصدار الفرقة ألبوماً جديداً، وهو الأول لها منذ طرح ألبومها «هاكني دايموندز» الحائز جائزة «غرامي» عام 2023.

وأشارت وكالة «برس أسوسيشن» البريطانية، إلى أن الفرقة ستطرح ألبومها الجديد، في 10 يوليو المقبل، بعد أن شارك أعضاء الفرقة غلاف الألبوم أول من أمس.