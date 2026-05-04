فكرة من فيلم «كلوليس» تتحول إلى واقع افتراضي

أعلنت خدمة «غوغل فوتو» إضافة خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحويل خزانة ملابس المستخدم الحقيقية إلى خزانة ملابس رقمية، حيث يمكن للمرء ابتكار أفكار جديدة لإطلالاته، وتجربة كل إطلالة افتراضياً قبل الاستقرار على الإطلالة المناسبة، وتستوحي الخدمة الفكرة من خزانة ملابس «شير» الافتراضية الشهيرة في فيلم «كلوليس»، حيث كانت تتصفح مختلف أزيائها لتختار ما ترتديه.

وقالت «غوغل» إن الخاصية الجديدة ستستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي، لإنشاء نسخة رقمية من محتويات خزانة ملابس المستخدم، بناء على قطع الملابس الموجودة في مكتبة «غوغل فوتو»، ومن خلال الخدمة سيتمكن من تصفية العناصر حسب الفئة - مثل البلوزات والتنانير والمجوهرات وغيرها - ثم مزجها وتنسيقها لابتكار إطلالات مختلفة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الهدف من فكرة خزانة الملابس الرقمية في فيلم «كلوليس»، هو تسليط الضوء على حياة البطلة «شير» المرفهة، لذلك سعت صناعة الأزياء والعديد من الشركات الناشئة في مجال الأزياء، منذ فترة طويلة، إلى إعادة ابتكار تجربة سهلة لاختيار الإطلالات، وتراهن «غوغل» على أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستتيح للجميع الوصول إلى أداة مماثلة، قابلة للتحسين مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا.

كما يمكن للمستخدم مشاركة أفكار تنسيق الملابس مع الأصدقاء أو حفظها رقمياً.