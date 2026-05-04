علماء يابانيون يبدأون البحث عن الكائنات الفضائية

أطلق علماء فلك في اليابان، أخيراً، ما يقولون إنه أول منظمة في البلاد مخصصة للبحث عن الحياة في الفضاء، مع التخطيط للقيام برصد لاسلكي في صيف العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أمس، عن شينيا ناروساوا، خبير الفيزياء الفلكية في جامعة هيوغو ورئيس «الجمعية اليابانية للبحث عن الكائنات الفضائية الذكية» قوله: «لابد من أنها موجودة في مكان ما في الكون، أنا متحمس لبدء هذا العمل».

يشار إلى أن ناروساوا (61 عاماً)، وهو خبير رائد في مجال البحث عن الكائنات الفضائية الذكية، كان وراء إطلاق هذه المبادرة، حيث جمع نحو 10 أشخاص، من علماء الفلك والباحثين في شؤون المراصد الفلكية لتشكيل الفريق.