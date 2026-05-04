«تونس للكتاب» يكرّم الفائزين بجوائز الدورة الـ 40

أعلن معرض تونس الدولي ​للكتاب، أول من أمس، عن أسماء الفائزين بجوائز دورته الـ40، وكرّم ​عدداً من الأدباء والمفكرين الذين أسهموا في إثراء الساحة الثقافية.

وقالت إدارة المعرض إن الجوائز شملت ثمانية مجالات، هي: الرواية والقصة ⁠والشعر والدراسات، والترجمة وأدب الطفل والنشر، مشيرة إلى حجب جائزة الكتابات الفلسفية التي تحمل اسم الأكاديمية البارزة فاطمة الحداد في هذه الدورة.

وذهبت جائزة المعرض ‌في الإبداع الأدبي بالرواية إلى أمينة زريق عن رواية «تحت جسر أمستردام»، فيما آلت الجائزة في مجال ‌الإبداع الأدبي في الأقصوصة إلى حفيظة قارة بيبان ‌عن مجموعتها «أنا والقاتلة وظلالنا».

وفاز بالجائزة في الإبداع الأدبي ​بالشعر محمد ‌الناصر المولهي عن ​ديوان «لا بيت لشباك الحفيد»، فيما فاز بالجائزة في الترجمة أحمد حيزم عن كتاب «من واحة إلى أخرى»، وذهبت جائزة ⁠الدراسات الإنسانية والأدبية مناصفة إلى العادل خضر عن كتاب «في الحب والح(ر)ب»، ومحمد ⁠الحداد عن كتاب «علمنة الإصلاح الديني».

وتوجت دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع بجائزة النشر في مجال قصص الأطفال واليافعين، فيما حصلت دار بوب ليبريس على ‌جائزة أفضل ناشر تونسي، كما تم تكريم عدد من المؤرخين والمفكرين.