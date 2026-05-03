إيرادات فيلم "مايكل" تحقق انطلاقة تاريخية

سجل فيلم "مايكل"، الذي يتناول السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، أرقاماً قياسية في إيرادات شباك التذاكر العالمي، ليصبح حديث الجمهور وصناعة السينما في وقت قياسي، حيث حقق إيرادات ضخمة بلغت 217 مليون دولار عالمياً منذ انطلاق عرضه، وهو رقم استثنائي.

البداية القوية وضعت "مايكل" في صدارة أفلام السيرة الذاتية من حيث الإيرادات الافتتاحية. تفوق فيلم "مايكل" على فيلم "بوهيميان رابسودي"، الذي تناول قصة فرقة "كوين" وحقق نحو 124 مليون دولار عند افتتاحه في عام 2018.

كما تجاوز أيضاً إيرادات فيلم "أوبنهايمر"، الذي سجل حوالي 180 مليون دولار، ليؤكد بذلك قوة حضوره في شباك التذاكر.

نجاح جماهيري وتباين آراء النقاد

رغم تباين آراء النقاد، استطاع الفيلم كسب إعجاب الجمهور بشكل لافت، حيث سجل تقييمًا مرتفعًا بلغ 97% من قبل المشاهدين على موقع Rotten Tomatoes، مقابل 39% فقط من النقاد. هذا الفارق الكبير يعكس ارتباط الجمهور العاطفي بقصة مايكل جاكسون وتأثيره المستمر عبر الأجيال.

أداء مميز بفضل طاقم العمل

ساهم أداء جعفر جاكسون، الذي جسد شخصية مايكل جاكسون، في تعزيز مصداقية الفيلم وجذب المزيد من المشاهدين، خاصة مع التشابه الكبير في الملامح والحضور الفني.

يعكس النجاح الكبير للفيلم مدى قوة أفلام السيرة الذاتية الموسيقية في جذب الجماهير وتحقيق إيرادات ضخمة. ومع هذا الأداء القياسي، يرسخ "مايكل" مكانته كواحد من أنجح الأفلام في هذا النوع، وربما يفتح الباب أمام إنتاج المزيد من الأعمال المشابهة مستقبلًا.