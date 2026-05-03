وفاة الفنان هاني شاكر في باريس بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري هاني شاكر عن عمر ناهز الـ 73 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، تاركاً خلفه مسيرة فنية كبيرة امتدّت على مدى أكثر من نصف قرن، قدّم خلالها مئات الأغاني، من ضمنها روائع في الرومانسية الكلاسيكية التي يُعتبر أحد أبرز رموزها، وفق ما أعلن مدير أعماله خضر عكنان.

وشهدت حالته الصحية تدهوراً ملحوظاً في الساعات الأخيرة، إذ فقد وعيه بشكل شبه كامل نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ما أثّر سلباً على مراكز الإدراك في الدماغ، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً في غرفة العناية المركّزة في مستشفى "فوش".

وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن تعرض الفنان هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مقرب من هاني شاكر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، تفاصيل حالته الصحية منذ بداية الأزمة في مطلع شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن حالته شهدت تطورات متلاحقة، حيث بذل الفريق الطبي المعالج في مصر جهودًا كبيرة للتعامل مع التهاب حاد ونزيف في القولون. وبدأت رحلة العلاج بإجراء جراحة لاستئصال جزء من القولون، مع وضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وأضاف المصدر أن الفنان تعرض لنزيف حاد ومتكرر، ما اضطر الأطباء إلى استئصال القولون بالكامل. وتزامن ذلك مع محاولات مكثفة لتغذيته بوسائل مختلفة، منها المحاليل الوريدية وأنبوب التغذية الفموي.

ولفت إلى أن هذه المضاعفات أثرت بشكل ملحوظ على عدد من الوظائف الحيوية، من بينها الكلى، إلى جانب تعرض القلب لتوقف مؤقت لعدة دقائق، قبل أن يتم إنعاشه بنجاح تحت إشراف طبي دقيق.

وفي إطار استكمال العلاج، سافر هاني شاكر إلى الخارج، بعد موافقة الأطباء، لاستكمال برنامج تأهيلي يهدف إلى تنشيط وظائف الجسم ودعم الحركة من خلال العلاج الطبيعي. وقد شهدت حالته تحسنًا تدريجيًا، حيث نُقل إلى غرفة عادية، قبل أن تستدعي حالته لاحقًا العودة مجددًا إلى وحدة العناية المركزة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية الفنان الراحل، مؤكّدةً أن الفن المصري والعربي فقد أحد أبرز وجوهه وصانعيه على مدى عقود.

وتحوّلت صفحات الفنانين في العالم العربي إلى دفتر عزاء، أشادوا فيه بمزايا الفقيد ودوره الريادي في عالم الفن والغناء، وسط توقعات بإقامة جنازة رسمية وشعبية تليق بمسيرته.