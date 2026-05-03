فريق علماء من اليابان يبدأ البحث عن الكائنات الفضائية: لابد أنها موجودة في مكان ما بالكون

أطلق علماء فلك في اليابان مؤخراً ما يقولون إنه أول منظمة في البلاد مخصصة للبحث عن الحياة في الفضاء، مع التخطيط للقيام برصد لاسلكي في صيف العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، اليوم (الأحد)، عن شينيا ناروساوا، خبير الفيزياء الفلكية في جامعة هيوجو ورئيس «الجمعية اليابانية للبحث عن الكائنات الفضائية الذكية»: «لا بد من أنها موجودة في مكان ما في الكون. أنا متحمس لبدء هذا العمل».

يشار إلى أن ناروساوا (61 عاماً)، وهو خبير رائد في مجال البحث عن الكائنات الفضائية الذكية، كان وراء إطلاق هذه المبادرة، حيث جمع نحو 10 أشخاص، من علماء الفلك والباحثين في شؤون المراصد الفلكية، لتشكيل الفريق.

وتخطط الجمعية للقيام بعمليات رصد في أغسطس من العام المقبل، في اتجاه كوكبة القوس في مرصد ميساتو بمقاطعة واكاياما في غرب اليابان، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على اكتشاف إشارة لاسلكية قوية يعتقد أنها أتت من الفضاء، من خلال تليسكوب تابع لجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة عام 1977.