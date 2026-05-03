القبض على ياباني بتهمة حرق جثة زوجته.. في محرقة حديقة حيوانات

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل بتهمة حرق جثة زوجته في حديقة الحيوانات التي كان يعمل بها، وذلك بعد العثور على رفات بشرية في الفرن الخاص بالحديقة للتخلص من النفايات والحيوانات النافقة، وفقاً لما أفاد به مسؤولون ووسائل إعلام محلية الجمعة الماضية.

وقالت الشرطة أنها اعتقلت تاتسويا سوزوكي للاشتباه في قيامه بنقل جثة الضحية إلى منشأة سياحية في جزيرة هوكايدو الشمالية، وحرقها هناك، حسبما صرح مسؤول في الشرطة المحلية.

وحددت وسائل الإعلام المحلية هوية الضحية، يوي سوزوكي البالغة من العمر 33 عاماً، على أنها زوجته. ولم تُفصح الشرطة عن سبب وفاتها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه أثناء استجوابه طواعيةً، اعترف سوزوكي باستخدامه محرقة حديقة الحيوانات لحرق جثة المرأة «لبضع ساعات». وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن اعترافه دفع الشرطة إلى تفتيش المحرقة بحثاً عن رفاتها، وقد ساهم العثور على جزء منها في إلقاء القبض على سوزوكي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، نقلاً عن مصادر تحقيقية، أن الزوجة أخبرت أقاربها ذات مرة، أثناء حياتها، أن زوجها كان يهددها بـ«حرقها حتى لا يبقى لها أثر».

واستأنفت الحديقة عملها الجمعة، حيث انحنى المسؤولون للزوار وقدموا اعتذارهم عن الإزعاج الذي سببته.