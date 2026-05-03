هروب حمار وحشي «مزيف».. الشرطة تبحث عمن طلاه بالأبيض والأسود؟

أفاد مسؤولون في حديقة حيوانات بأرمينيا بأن التقارير التي وردت عن هروب حمار وحشي من الحديقة كانت نتيجة مزحة بطلها حمار قام شخص مجهول بطلائه باللونين الأسود والأبيض.

وتلقّت شرطة يريفان، بلاغاً صباح الجمعة يفيد بهروب حمار وحشي من حديقة حيوانات العاصمة، حيث شوهد يتجول بحرية في شارع مياسنيكيان.

وأصدرت الحديقة لاحقاً بياناً نشرته وكالة أنباء شامشيان، أوضحت فيه أن الحيوان لم يكن في الواقع من الحديقة، بل لم يكن حماراً وحشياً أصلاً.

وقالت الحديقة: «لم يكن الخبر المتداول سوى مزحة فاشلة. قام واحد من الجمهور، الذي تتحقق السلطات حالياً من هويته، بطلاء حماره بخطوط، ثم اصطحبه إلى شارع مياسنيكيان لتصوير فيديو. نود إبلاغكم بأن الحمير الوحشية في الحديقة آمنة وفي حظيرتها المفتوحة».

وحذّرت الحديقة من تكرار مثل هذه التصرفات، مشيرةً إلى أن الأصباغ الكيميائية قد تكون سامة للحيوانات وتسبب لها مشاكل صحية.