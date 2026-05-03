توقيف مشتبه به في النمسا في قضية العثور على سم فئران بأغذية الأطفال

قالت الشرطة النمساوية، السبت، إنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما ⁠على صلة بقضية العثور على سم فئران في إحدى عبوات غذاء، في ما وصفته شركة "هيب" الألمانية المصنعة بأنه محاولة لابتزازها.

وكانت الشرطة الألمانية قد قالت إن خمس عبوات "جرى التلاعب بها" من النوع نفسه من أغذية ‌أطفال تنتجها العلامة التجارية الألمانية "هيب" عثر عليها الشهر الماضي في النمسا و‌التشيك وسلوفاكيا، قبل ‌أن تستهلك. ولم يعثر بعد على العبوة السادسة التي يعتقد أنها كانت موجودة في النمسا.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية بورغنلاند في شرق البلاد، حيث عثر ‌على العبوة التي يوجد ‌بها السم "نجحنا ⁠اليوم في اعتقال مشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما" ، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من ⁠السبت، ذكرت ‌صحيفة "كرونين تسايتونغ" أن الرجل جرى القبض عليه ⁠في ولاية سالزبورغ، التي تقع على الحدود مع ألمانيا.

وفي ⁠حين لم تذكر شركة "هيب" تفاصيل عن طبيعة الابتزاز، قالت صحيفة "دي بريسه" النمساوية ⁠بعد وقت قصير من ظهور القضية إنه جرى إرسال بريد إلكتروني إلى شركة "هيب" في مارس يطالب بمبلغ مليوني يورو (2.3 مليون دولار) في غضون ستة أيام، لكن الشركة لم تلاحظ ذلك إلا بعد أسبوعين من انتهاء المهلة.

وذكرت "هيب" بعد ذلك بوقت قصير أن الرسالة أرسلت إلى عنوان بريد جماعي لا يفحص بشكل متكرر.