الأوسكار: تغييرات كبيرة في جوائز النسخة المقبلة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، أول من أمس، عن تغييرات في قواعد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ99 في مارس المقبل، لتشمل المشاركات الدولية وترشيحات التمثيل ومعالجة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، قالت الأكاديمية: «إن الأدوار المسجلة في بيانات الفيلم القانونية والتي يؤديها البشر بشكل واضح بموافقتهم هي فقط التي ستعتبر مؤهلة». وتنطبق المتطلبات الجديدة أيضاً على السيناريوهات، التي يجب أن يكتبها البشر.

وسيجري إدخال تغييرات كبيرة أيضاً على فئة الأفلام الروائية الدولية.

وحتى الآن، لا يمكن أن يكون هناك سوى اختيار رسمي واحد فقط لكل دولة في فئة الأفلام الدولية.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن أيضاً تقديم فيلم بلغة غير الإنجليزية لإبداء الرأي بشأنه من خلال الفوز «بجائزة مؤهلة» في مهرجان سينمائي دولي مثل جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي أو جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.