«أبل» تتوقع إنتاج جزء ثانٍ من فيلم فورمولا 1

من المرجح إنتاج جزء ثانٍ ‌من ​فيلم «فورمولا 1» الناجح من بطولة براد بيت، كما تأمل «أبل» في توسيع انخراطها في سباقات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على الصعيد العالمي بعد حصولها على حقوق البث في الولايات المتحدة، بحسب ما قاله نائب الرئيس الأول لقطاع الخدمات إيدي كيو، أول من أمس.

وقال كيو، عندما ‌سألته «رويترز» خلال جائزة ميامي الكبرى عن احتمال إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم «آمل ‌وأتوقع أن يكون هناك جزء ثانٍ».

وكلف إنتاج ‌الفيلم نحو 200 مليون دولار، وحقق ‌إيرادات بلغت 634 مليون ‌دولار، وفقاً لقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت «آي.إم.دي.بي»

وتولت «أبل تي.في» هذا ​الموسم حقوق ‌البث الحصرية ​لفورمولا 1 في الولايات المتحدة، خلفاً لشبكة «ئي.إس.بي.إن» التابعة لـ«والت ديزني»، مع نقل مباشر لجميع السباقات الـ24.

وقال كيو ​إنه سعيد للغاية بردود الفعل على التغطية، وأكد أن «أبل» تعتزم لعب دور كبير في تنمية هذه الرياضة. وأضاف «الرياضة لا تُمنح تراخيص بث على أساس عالمي. هل آمل أننا نستطيع التوسع في مناطق وأسواق أخرى؟ نعم، آمل ذلك».