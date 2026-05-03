رصد 7 بقع على جانب الشمس المواجه للأرض

أعلن معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن رصد سبع مجموعات من البقع تشكلت على جانب الشمس المواجه للأرض.

وقال مختبر علم الفلك الشمسي التابع للمعهد، إن هذه البقع تشهد توهجات ضعيفة في الغالب، ما يؤدي إلى هدر الطاقة، مشيراً إلى أن الشمس لاتزال تشهد نشاطاً متزايداً، بلغ ذروته بتوهُّجَين متتاليَين للأشعة السينية في 24 أبريل الماضي. وتشكّلت حالياً سبع مجموعات من البقع الشمسية على الجانب المواجه للأرض، إحداها على الأقل، وهي المجموعة رقم 4420، مصنفة ضمن أعلى فئة، وهي «بيتا-غاما-دلتا».

وقال الخبراء إنه، وعلى الرغم من انخفاض احتياطيات الطاقة الإجمالية للشمس بشكل طفيف أخيراً، إلا أنها لاتزال كافية لإنتاج أكثر من 20 توهجاً يومياً، موضحين أن التوهجات نفسها تتسم بالضعف والاعتدال في الغالب، ما يشير بوضوح إلى أن الشمس تعمل في وضع «التوهجات المتتالية»، حيث تستهلك الطاقة في أحداث صغيرة متكررة.

وأكد الخبراء أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على انتقال الشمس إلى وضع تراكم الطاقة لأحداث قوية، على الرغم من أن احتمال حدوث ذلك، وفقاً لتقديرات النماذج الحالية، لايزال يُراوح بين 20 و30%، لافتين إلى أن النشاط الجيومغناطيسي منخفض، وأن من المتوقع أن يبدأ الثقب الإكليلي التالي بالتأثير على الشمس، لكنه لن يكون ذا تأثير كبير.