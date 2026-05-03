افتتاح أول «مكتبة بلا ورق» في نيويورك

افتتحت منصة «أوديبل» الأميركية للكتب الصوتية والبودكاست، أول من أمس، متجراً مؤقتاً في مدينة نيويورك وُصِف بأنه أول «مكتبة بلا كتب ورقية»، لأنه مخصص بالكامل للكتب الصوتية. وتقيم المنصة التابعة لشركة «أمازون» هذا المتجر لمدة شهر في جنوب مانهاتن، وقال الرئيس التنفيذي لـ«أوديبل»، بوب كاريغان، خلال عرض تقديمي، الخميس الماضي، إنّ متجر «أوديبل ستوري هاوس» هو «فكرة مجنونة بعض الشيء»، وأضاف: «تساءلنا كيف يمكن إحياء تجربة الكتب الصوتية في بيئة تتيح اكتشاف أعمال جديدة والتعرّف إلى أشخاص يشاركونكم الاهتمام بالقصص الكبرى». وتُعرض الشرائح الصوتية على حوامل جاهزة لتُركّب في جهاز تشغيل للاستماع باستخدام خوذ الرأس فقط.