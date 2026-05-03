قطارات الصين تسجل رقماً لم تبلغه قبلاً في يوم واحد

أظهرت ​بيانات صادرة عن مجموعة ‌السكك ​الحديدية الحكومية الصينية أن شبكة القطارات في البلاد نقلت 24.8 مليون راكب في يوم عيد العمال الموافق الأول من مايو، مسجلة رقماً لم تبلغه من قبل في عدد ‌الركاب في يوم واحد.

وتوقع تقرير نشرته وكالة ‌أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ‌تنقل شبكة السكك ‌الحديدية الوطنية 19.7 مليون راكب ​أمس. وذكرت الوكالة أن بعض الخطوط اضطرت إلى إضافة رحلات قطارات جديدة ​لاستيعاب كثافة السفر خلال العطلة.

وأضافت أن خط تشنغتشو أضاف 140 قطاراً، فيما أضاف خط تشنغدو 184 قطاراً.

ويُعد قطاع السياحة في الصين أحد أبرز محركات الطلب المحلي، إذ ‌يُحدث زخماً في الاقتصاد الوطني الذي يواجه ​ضغوطاً مستمرة من ضعف الاستهلاك، وتراجُع سوق العقارات لفترة طويلة.

وتستمر عطلة عيد العمال في الصين لثمانية أيام، ما يتيح لكثيرين فرصة السفر خلالها.