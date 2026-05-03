«نتفليكس» تمنح «نارنيا» طرحاً سينمائياً غير مسبوق

كشفت منصة «نتفليكس» عن أنها ستطرح ​فيلم «نارنيا: ابن أخت ‌الساحر» ​للمخرجة غريتا غيرويغ في عرض سينمائي واسع وممتد العام المقبل، إذ سيُعرض حصرياً في دور السينما لأكثر من 45 يوماً، في سابقة هي الأولى من نوعها لـ«نتفليكس».

والفيلم، الذي كتبته وأخرجته غيرويغ، سيُعرَض في دور السينما 12 ‌فبراير المقبل، قبل أن يُتاح على «نتفليكس» في الثاني من أبريل.

ويمثل هذا القرار ‌خروجاً عن النهج المعتاد لـ«نتفليكس» التي ‌غالباً تطرح أفلامها حصرياً عبر منصتها. وكانت هناك ‌بعض الاستثناءات، مثل الأفلام ‌التي لديها إمكانية الفوز بجائزة الأوسكار، إذ يجب عرض الأفلام أولاً ​في دور ‌السينما لتكون ​مؤهلة للترشح للجائزة.

وقالت «نتفليكس»، أول من أمس، إنها اختارت إطلاق «نارنيا» في دور السينما نظراً لجاذبية السلسلة عبر الأجيال، وفي مناطق متعددة ​حول العالم. ورحب أصحاب دور السينما بقرار «نتفليكس».