تحديثات «واتساب».. قنوات بواجهة الدردشات على هواتف أندرويد

يستعد تطبيق «واتساب» لإجراء تغيير جديد قد يعيد تشكيل طريقة استخدام التطبيق لدى ملايين المستخدمين على هواتف أندرويد.

وتعمل شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، حالياً، على نقل القنوات من قسم "التحديثات" إلى واجهة المحادثات الرئيسية، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إليها وتسريع التفاعل معها.

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo، فإن التحديث الجديد سيمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى القنوات مباشرة من داخل قائمة الدردشات عبر فلتر مخصص، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تبويب "التحديثات" كما هو الحال حالياً.

ويعتمد "واتساب" في الوقت الراهن على جمع تحديثات الحالة والقنوات داخل قسم واحد، لكن التغيير المرتقب سيعيد توزيع هذه العناصر بطريقة مختلفة، حيث ستظهر القنوات ضمن واجهة المحادثات الرئيسية، بينما سيُخصص قسم "التحديثات" للحالات فقط.

ومن خلال الفلتر الجديد، سيتمكن المستخدم من استعراض القنوات التي يتابعها بشكل منفصل وسريع، ما يسهل التنقل بين الرسائل الشخصية ومحتوى القنوات دون تعقيد.

التعديل الجديد لن يقتصر على نقل القنوات فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى إعادة تنظيم واجهة التطبيق بالكامل، إذ تشير المعلومات إلى أن قسم "التحديثات" سيعود إلى وظيفته الأساسية المرتبطة بالحالات فقط.

ولهذا السبب، تخطط الشركة لإعادة تسمية القسم إلى "الحالة"، بعد إزالة القنوات منه بشكل نهائي عقب إطلاق الميزة الجديدة.

ورغم أن التحديث لم يصل بعد إلى المستخدمين بشكل رسمي، فإن التقارير تؤكد أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير داخل نسخ واتساب التجريبية الخاصة بنظام أندرويد.

ومن المتوقع أن تطرح "ميتا" هذه التغييرات ضمن تحديث مستقبلي للتطبيق، دون الكشف حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي أو الأجهزة التي ستحصل عليها أولاً.