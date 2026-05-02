الحكومة المصرية توضح حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، على فيديو متداول مثير للجدل لمحصول طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة "الإثيريل" لتسريع النضج والتلوين الخارجي ما يسبب الفشل الكلوي.

وأوضح المركز في منشوره، اليوم السبت، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فحصت الفيديو وأفادت بأنه "قديم وسبق نفي تلك الادعاءات"، مؤكدة أن المعلومات الواردة بالفيديو لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة المصرية أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة (ارتفاعاً أو انخفاضاً) خلال مرحلة النضج، ما يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، فضلاً عن عوامل أخرى مثل نقص التسميد بالبوتاسيوم أو الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.

وأشارت إلى أن هذه الأسباب سواء منفردة أو مجتمعة تؤدي إلى ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، ولا ترتبط على الإطلاق برشها بأي مواد، مشددة على أن تناول هذه الطماطم آمنة وليس لها أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مرتادي منصات التواصل الاجتماعي "عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة".