يختبئ في متجر بعد إغلاقه ترقباً لإطلاق بطاقات بوكيمون جديدة

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل اختبأ داخل متجر «بيست باي» مغلق في المدينة، وذلك للحصول المبكر على بطاقات بوكيمون قبل طرحها لمجموعة جديدة كما يبدو.

وقالت محطة «إن بي سي» إنه بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل من الأربعاء الماضي، تلقت الشرطة بلاغاً من موظفي «بيست باي» يفيد بوجود رجل يتجول داخل المتجر، خلال إغلاقه. وكان الموظفون يراقبون بثاً مباشراً من داخل المتجر عندما لاحظوا الرجل.

وعند وصولهم، استعان الضباط بأحد الموظفين الذي يملك مفتاح المتجر للدخول. وعثروا بداخله على باتريك كيز، البالغ من العمر 45 عاماً، بحسب شرطة منطقة باسادينا (كاليفورنيا - الولايات المتحدة).

وقالت المحطة إنه تم القبض على كيز دون مقاومة، ووُجهت إليه تهمة السطو. ونظراً لعدم وجود أي آثار تدل على اقتحام المتجر، يعتقد الضباط أن الرجل ربما بقي داخله بعد إغلاقه، بهدف الحصول على بطاقات بوكيمون الشهيرة.

وذكرت المحطة أنه في وقت وقوع الحادث، كانت مجموعة من محبي بوكيمون قد خيّموا ليلاً خارج المتجر ترقباً لبيع مجموعة جديدة من البطاقات.