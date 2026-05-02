صورة صنعها صاحبها للتسلية قد تقوده للسجن 5 سنوات

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية في الثامن من أبريل، بهروب ذئب (يُدعى نيوكغو) من حديقة حيوان دايجون، إلا أن نشر صورة له وهو يتجول في شوارع المدينة قادت السلطات للاستنفار بدرجة عالية قبل أن تكتشف أن الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت السلطات أن «صورة واحدة مُعدّلة بالذكاء الاصطناعي أخرت القبض على الذئب لمدة تصل إلى تسعة أيام»، وأن «الانتشار المُطوّل للشرطة ورجال الإطفاء تسبب في تعطيل كبير لواجبهم الأساسي في حماية الجمهور».

وخوفاً من تجول الذئب نيوكغو في شوارع المدينة، قررت سلطات دايجون إغلاق المدارس الابتدائية وإرسال فرق طوارئ خاصة لضمان سلامة السكان. وعندما أدرك أحدهم أن الصورة التي أشعلت فتيل هذه العملية الضخمة كانت مُزيّفة، كان الضرر قد وقع بالفعل.

وبعد بحثٍ مضنٍ في أرجاء المدينة، عثرت الشرطة أخيراً على «نيوكغو» في ضواحي دايجون، بعد وقتٍ طويلٍ مما كان متوقعاً لولا انخداعهم بتلك الصورة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع «أوديتي».

وبعد تعقبه، صرّح الرجل البالغ من العمر 40 عاماً، المسؤول عن إنشاء صورة الذئب المُولّدة بالذكاء الاصطناعي في دايجون، ببساطة أنه فعل ذلك «للتسلية». وهو الآن يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.