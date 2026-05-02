متدربة على السياقة تقلب المدينة رأساً على عقب.. بعد الحادث المروع

تسببت متدربة على القيادة في حادث مروع، وسقوط حافلة ركاب في قاع نهر السين بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب في طوارئ وتعطيل حركة النقل.

ووقع الحادث الخميس الماضي، حيث سقطت حافلة في نهر السين بعد أن فقدت السائقة المتدربة السيطرة عليها أثناء تدريبها. وكان على متن الحافلة أربعة أشخاص تم إنقاذهم جميعاً.

ووفقاً لمحطة «أنتينا تريس» وقع الحادث نحو الساعة 9:30 صباحاً في بلدة جوفيسي سور أورج، جنوب العاصمة الفرنسية، عندما كانت السائقة المتدربة على وشك إتمام تدريبها، وكانت برفقة مدربها وراكبين آخرين. ولا يزال سبب سقوط الحافلة في النهر قيد التحقيق، فقد خضعت السائقة لاختبارات الكحول والمخدرات، وجاءت نتائجها سلبية. ومع ذلك، لاتزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة ريثما تتضح ملابسات الحادث، الذي قالت وسائل إعلام إنه جاءت نتيجة فقدان المتدربة السيطرة على السيارة.

وكان أول من قدم المساعدة للركاب أعضاء من نادٍ للتجديف كانوا يتدربون في المنطقة، بالإضافة إلى بارجة قريبة نشرت أطواق النجاة. بعد ذلك بوقت قصير، انطلقت عملية واسعة النطاق بمشاركة أكثر من 100 فرد، من بينهم رجال إطفاء وضباط شرطة وغواصون متخصصون وطائرات.

كما تسبب الحادث في تعطيل حركة النقل المحلية، ودفع إلى تفعيل إجراءات وقائية على النهر لتجنب أي انسكاب محتمل، على الرغم من استبعاد تسرب الوقود في نهاية المطاف. وتم انتشال الحافلة من الماء بعد ساعات عدة بمساعدة رافعات متخصصة.